El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, lo que puede resultar en un ambiente húmedo y fresco, especialmente con la alta humedad relativa que se espera, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Esto, combinado con la lluvia y la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 11-17 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento más intensas y, en algunos casos, granizo.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una tarde tranquila en casa, lejos de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.