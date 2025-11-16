El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en varios momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 1 y 5 mm a lo largo del día, con intervalos de lluvia escasa y tormentas. La lluvia será más intensa en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con un leve respiro en la noche. Los vientos también jugarán un papel importante, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h, provenientes principalmente del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de viento racheado, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 75% en las primeras horas y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. Las tormentas pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de situaciones peligrosas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo inestables. La humedad y la posibilidad de lluvias continuarán, aunque con menor intensidad en la tarde y noche. Se recomienda a los residentes de Valga que mantengan un paraguas a mano y eviten actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos fuertes sugiere que será un día para permanecer en interiores y tomar precauciones si es necesario salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.