El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta del 75% en los periodos más críticos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, llegando a los 14 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja estar preparados para condiciones de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 1 y 3 mm de lluvia en diferentes periodos del día, con un pico de 11 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, pero la probabilidad de que se produzcan tormentas es significativa, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, donde se prevé un 80% de probabilidad de tormenta. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad del tiempo, por lo que es importante estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.