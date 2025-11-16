El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en ciertos períodos, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, no será del todo incómodo, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y aumentar la sensación de frío. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 20 mm en las horas más activas de la tormenta. Esto sugiere que es recomendable que los residentes de Tomiño tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia, y es posible que se produzcan charcos y acumulaciones de agua en las calles.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Tomiño se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y estén preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.