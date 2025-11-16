El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento se mantendrán entre 4 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormenta en los periodos más críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia la tarde, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia, así que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que podrían interrumpir las actividades cotidianas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.