El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas más tempranas del día.

A lo largo de la jornada, se prevé que la precipitación sea un factor constante. Se estima que caerán alrededor de 0.9 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda experimenten lluvias durante este tiempo. A medida que avance el día, la lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, alcanzando un total de 5 mm en el periodo de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza.

En cuanto a la nubosidad, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante todo el día, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un breve respiro en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad meteorológica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían experimentar ligeras variaciones, pero se mantendrán en torno a los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Por la noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a niveles similares a los de la mañana.

En resumen, hoy en Silleda se anticipa un día de clima variable, con lluvias, tormentas y viento fuerte, lo que sugiere que es mejor permanecer alerta y preparado para cualquier eventualidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.