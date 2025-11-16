El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que las lluvias sean más persistentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 3 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las ráfagas más intensas se registren en la mañana, con velocidades de hasta 51 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte.

A medida que avance la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, pero las posibilidades de lluvia seguirán presentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo y tormentoso, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Las condiciones climáticas invitan a disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que decidan salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.