El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta del 70% en las primeras horas y un 85% durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será acompañado por una alta humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 95% durante el resto del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 1 mm a lo largo del día, con picos de hasta 5 mm en las horas donde las tormentas sean más intensas. La lluvia será intermitente, con intervalos de nubosidad que permitirán breves momentos de calma, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante posibles rachas de viento y la posibilidad de tormentas eléctricas.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la inestabilidad atmosférica persistirá. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.