El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo mayormente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente sombrío, con tormentas que traerán consigo lluvias escasas pero persistentes a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esta combinación de temperatura y humedad generará un ambiente bastante húmedo y frío, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos de tormenta. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría causar algunas molestias y complicaciones en las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 80% en la tarde. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más intensas en esos momentos, lo que podría llevar a la acumulación de agua en las calles y a posibles interrupciones en el tráfico. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, lo que podría afectar la conducción. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta con un tiempo inestable, donde las tormentas y la lluvia serán protagonistas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.