El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos. Esto, combinado con la lluvia y el viento, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0 y 5 mm a lo largo del día, con intervalos de lluvia escasa. Las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento, que alcanzarán velocidades de hasta 28 km/h desde el suroeste, especialmente durante la mañana y la tarde. Este viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes tomar precauciones si deben salir.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la intensidad de las tormentas podría variar, es probable que se produzcan episodios de actividad eléctrica.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Hacia la tarde, la situación podría mejorar ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo inestables. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para un día de clima adverso, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural en medio de la tormenta.

