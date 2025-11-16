El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 75% entre las 19:00 y las 01:00. Las lluvias comenzarán de forma ligera, acumulando hasta 3 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance el día, las condiciones de tormenta se intensificarán, con una probabilidad de tormenta del 70% en los periodos críticos. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en el tráfico debido a las condiciones climáticas adversas. Las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y, aunque las lluvias no serán torrenciales, la acumulación de agua podría causar problemas en algunas zonas de la localidad.

En la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente hacia la noche, rondando los 12 grados, mientras que la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las horas nocturnas.

Es importante que los residentes de Redondela tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:11, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.