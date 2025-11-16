El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación meteorológica indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en los periodos más críticos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este ambiente fresco, combinado con una humedad relativa que rondará el 91% al 100%, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será especialmente alta durante la mañana, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, con rachas que podrían superar los 46 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, junto con las condiciones de tormenta, podría generar un ambiente adverso, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la costa, donde las olas podrían ser más intensas debido a la combinación de viento y tormenta.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a lluvias más intensas en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Esto podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de noviembre caracterizado por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que marcarán la jornada. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte sugiere que es un buen día para quedarse en casa o tomar precauciones si es necesario salir. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.