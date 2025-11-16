El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures vestirse adecuadamente para enfrentar el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente, especialmente durante las tormentas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 75% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas en cortos periodos de tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma y las lluvias, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución a quienes deban desplazarse, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

A lo largo de la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados, y la humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:11, momento en el que las condiciones meteorológicas seguirán siendo vigiladas, ya que las tormentas podrían persistir en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.