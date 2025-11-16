El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, mientras que se espera que alcance su punto máximo hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se formen nieblas o brumas en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en algunos periodos. Las tormentas serán una constante, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 85%. Esto podría generar condiciones de tiempo severo, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

A medida que avance el día, las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde, aunque las lluvias continuarán siendo una posibilidad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, Ponteareas se prepara para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama. Es fundamental que los habitantes se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.