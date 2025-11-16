El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por un tiempo inestable y cubierto. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará predominantemente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten chubascos intermitentes a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, generará una sensación de frío que podría ser notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad, que se prevé que baje ligeramente hacia la tarde, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

A pesar de las condiciones adversas, hacia la tarde se espera que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de clima complicado, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.