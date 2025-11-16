El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias, aunque escasas, se irán acumulando, con un total estimado de 1 a 6 mm a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede generar una atmósfera densa, especialmente en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 85% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Poio deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas potenciales. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.