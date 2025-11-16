El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones comiencen a intensificarse, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias durante estas horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo de lo habitual.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad junto con el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.