El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no es inusual para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta el 96%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 55 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Los vientos fuertes, combinados con la lluvia, podrían causar algunos inconvenientes, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto implica que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta la necesidad de mantenerse en lugares seguros durante su ocurrencia.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia varíe, con momentos de mayor y menor actividad. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de la tarde, lo que, aunque no es excesivo, puede contribuir a un ambiente húmedo y resbaladizo.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados a fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.