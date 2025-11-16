El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se mantendrá densa y gris, con un cielo cubierto que no permitirá la entrada de luz solar. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 mm a 14 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando se prevé que caigan hasta 14 mm de lluvia. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir.
Las tormentas también son una posibilidad significativa, con una probabilidad del 70% a 85% en los periodos de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera pesada y húmeda. Esto puede resultar incómodo para algunas personas, especialmente aquellas con problemas respiratorios. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura no variará mucho, manteniéndose en torno a los 14 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
