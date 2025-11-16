El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta del 75% durante las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 1 y 15 mm a lo largo del día, con un pico de 10 mm en el periodo de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con mayor intensidad en las horas centrales del día, lo que podría causar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar una sensación de frescor adicional y, en combinación con la lluvia, podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

Los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas. Las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde, pero la inestabilidad se mantendrá, por lo que es prudente estar alerta ante cualquier cambio repentino en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.