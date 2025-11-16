El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se presenten lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. Este nivel de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 86% y el 94%, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, y se recomienda precaución a quienes se encuentren en la costa o en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en los periodos de la mañana y la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas no variarán significativamente, manteniéndose en torno a los 14 grados, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe debido a la humedad y el viento.

Por la tarde, la situación meteorológica podría comenzar a mejorar ligeramente, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. Los residentes de O Grove deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad en este día de clima adverso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.