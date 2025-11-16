El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad esperada no será excesiva, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados, mientras que por la tarde se espera que la temperatura suba ligeramente hasta los 14 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 90%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste y el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 26 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento puede intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 70% en los periodos de mayor actividad, lo que podría generar descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los periodos críticos para la actividad tormentosa se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, por lo que es aconsejable estar alerta y tomar precauciones si se planea salir durante esos momentos.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas potenciales. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado a fuerte sugiere que será un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.