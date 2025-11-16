El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 96% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 13 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mos experimenten lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. La combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada durante estos episodios, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las precipitaciones podrían ser más ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones adecuadas para enfrentar el tiempo adverso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.