El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que las condiciones serán propensas a la lluvia intensa. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para fuertes lluvias.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos, creará una sensación de frío y malestar. La humedad será especialmente notable, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 3 mm a lo largo del día, con picos de hasta 8 mm en las primeras horas. Esto se traduce en un ambiente muy húmedo y potencialmente peligroso, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La lluvia será intermitente, pero constante, lo que podría causar problemas de visibilidad y deslizamientos en áreas propensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 47 km/h provenientes del sur, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo, especialmente en zonas abiertas. Los vientos serán más intensos durante la mañana y disminuirán ligeramente por la tarde, aunque seguirán siendo notables.

La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta un 80% en las horas centrales del día. Esto significa que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones severas. Las tormentas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel adicional de precaución.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La noche cerrará con un cielo mayormente nublado, pero sin la intensidad de las tormentas de la mañana.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día complicado desde el punto de vista meteorológico, con lluvias intensas, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones y evite salir a la calle si no es necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.