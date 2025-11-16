El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inalteradas durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores, aunque se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más intensas durante la mañana y el mediodía, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre en esos momentos.

A medida que avance la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las lluvias continuarán siendo posibles. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, Mondariz experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.