El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con un alto riesgo de tormentas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 98% de humedad. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en los periodos más intensos. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto implica que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las tormentas podrían ser acompañadas de lluvias intensas en cortos periodos, lo que podría causar acumulaciones rápidas de agua en las calles.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 13 grados, con una ligera disminución en la humedad. Sin embargo, la posibilidad de lluvias persistirá, aunque en menor medida. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para quedarse en casa o tomar precauciones si se debe salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.