El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos. Las lluvias comenzarán a intensificarse a medida que avance la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm en total.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 a 13 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona. La humedad se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 99%, lo que contribuirá a un ambiente denso y húmedo.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían causar problemas en la visibilidad y en la estabilidad de estructuras ligeras.
A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto y tormentoso. Las tormentas se concentrarán especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% a 80%. Esto sugiere que los momentos más críticos para la actividad eléctrica y las precipitaciones intensas se concentrarán en estas franjas horarias.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable que se preparen para condiciones climáticas adversas y consideren la posibilidad de reprogramar sus planes. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda y potencialmente peligrosa.
En resumen, el tiempo en Meis para hoy será predominantemente lluvioso y tormentoso, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo