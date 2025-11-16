El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos. Las lluvias comenzarán a intensificarse a medida que avance la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 a 13 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona. La humedad se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 99%, lo que contribuirá a un ambiente denso y húmedo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían causar problemas en la visibilidad y en la estabilidad de estructuras ligeras.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto y tormentoso. Las tormentas se concentrarán especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% a 80%. Esto sugiere que los momentos más críticos para la actividad eléctrica y las precipitaciones intensas se concentrarán en estas franjas horarias.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable que se preparen para condiciones climáticas adversas y consideren la posibilidad de reprogramar sus planes. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda y potencialmente peligrosa.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será predominantemente lluvioso y tormentoso, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.