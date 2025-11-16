El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A lo largo de la jornada, se espera que la lluvia sea un factor constante. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, con un total estimado de 4 mm de lluvia en las primeras horas, y se prevé que continúen durante el día, aunque con variaciones en la intensidad. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se anticipan episodios de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100%.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 13 grados durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 58 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que puede contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la formación de tormentas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con ráfagas que oscilarán entre 6 y 25 km/h en las horas posteriores.

Los intervalos nubosos continuarán a lo largo de la tarde, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia el final del día, aunque aún se prevén lluvias escasas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día de clima inestable, con tormentas y lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.