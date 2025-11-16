El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 97% en las horas más críticas. Esta combinación de factores puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h. Esta intensidad del viento, sumada a las condiciones de tormenta, podría provocar un ambiente bastante incómodo, especialmente en áreas expuestas. Los ciudadanos deben tener precaución, sobre todo en actividades al aire libre y al conducir.

A medida que avance el día, las tormentas se concentrarán en las primeras horas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 70% en la mañana y que podría aumentar hasta el 85% en la tarde. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más intensas durante este periodo, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia en las primeras horas, con un leve descenso en la cantidad hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de chubascos es constante, lo que podría alterar cualquier plan al aire libre. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero no se descartan nuevas lluvias.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. La combinación de viento fuerte, alta humedad y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.