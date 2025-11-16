El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Lalín se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no es inusual para esta época del año, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A lo largo del día, se esperan intervalos de nubosidad variable, pero la tendencia general será hacia un cielo muy nuboso, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos. La probabilidad de tormenta es del 75% en los periodos más críticos, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las cantidades acumuladas sean significativas, con estimaciones que varían entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día. Esto podría causar acumulaciones de agua en las calles y en áreas de drenaje deficiente, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tengan cuidado.

La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de la carretera y considerar retrasar viajes innecesarios hasta que las condiciones mejoren.

En resumen, el día en Lalín se presenta complicado, con un tiempo inestable que requerirá que los habitantes se mantengan informados y preparados para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.