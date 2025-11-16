El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 a 14 grados a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente posibilidad de precipitaciones, que se prevén a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando la probabilidad de precipitación es del 100%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío. A medida que avance la mañana, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando picos de hasta 55 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad durante la mañana y un 80% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que las condiciones se deterioren nuevamente hacia la noche.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.