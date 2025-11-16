El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará cargada de nubes, lo que generará un ambiente gris y húmedo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades diarias, siempre que se tomen precauciones ante la inminente lluvia. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, especialmente durante las horas más activas del día. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, dificultar la movilidad. Se recomienda a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre si no son necesarias y que aseguren objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que avance el día, las tormentas serán más frecuentes, con una probabilidad de tormenta del 75% en la tarde. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo para quienes se encuentren en exteriores. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracterizará por un ambiente cubierto y tormentoso, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Los ciudadanos deben prepararse para un día húmedo y potencialmente peligroso, priorizando la seguridad y la precaución en sus actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.