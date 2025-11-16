El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 13 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se aventuren al aire libre.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea variable, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 milímetros en las horas más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la jornada, la humedad podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, especialmente durante las tormentas. Los conductores deben tener precaución y adaptar su velocidad a las condiciones de la carretera, que podrían volverse resbaladizas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían comenzar a estabilizarse, aunque las nubes permanecerán presentes. Las temperaturas se mantendrán estables, y es probable que la lluvia disminuya, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, hoy en Gondomar se vivirá un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.