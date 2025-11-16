El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que será escasa en algunos momentos, pero que podría intensificarse en otros.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en ciertos momentos, generará una sensación de frío más intensa. La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la formación de bruma y niebla en algunas áreas, dificultando la visibilidad.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una posibilidad, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 60% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque la lluvia pueda ser escasa en algunos momentos, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.