El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas.

A lo largo de la jornada, la precipitación será un factor constante. Se prevé que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día. La cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm en las primeras horas y 0.3 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no sean continuas, sí serán frecuentes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será especialmente alta durante la mañana, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean peligrosas, especialmente para quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones adecuadas. La tarde podría traer intervalos nubosos con lluvias, lo que podría dificultar la visibilidad y hacer que las calles se vuelvan resbaladizas.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente nublado y tormentoso, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.