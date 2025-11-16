El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% en los periodos de la mañana y la tarde. Las nubes oscuras y la amenaza de lluvia serán protagonistas, con precipitaciones que se estiman en torno a 1 a 3 mm a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 92% a 95%. Esta combinación de factores hará que el ambiente se sienta más fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en los momentos más intensos. Esta fuerza del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser fuertes y repentinas.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, especialmente en la tarde, con un 60% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00. Las condiciones nubosas persistirán, y aunque las lluvias no serán intensas, la acumulación de agua podría ser suficiente para causar charcos y resbalones en las calles.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar ropa adecuada para la lluvia y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, donde se puede disfrutar de un ambiente cálido y seco.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes que se presenten a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.