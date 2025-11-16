El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias que afectarán la región. La previsión indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 84% y el 100%, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar condiciones peligrosas, especialmente para quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre. Se recomienda precaución y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se anticipa que las tormentas se intensifiquen en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, es probable que se registren lluvias escasas, pero también podrían producirse episodios de lluvia más intensa, lo que podría causar acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente hacia la noche, la posibilidad de chubascos persistirá. La temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche se sitúe en torno a los 12 grados .

Los ciudadanos de Catoira deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que hoy será un día para permanecer en casa siempre que sea posible, y si es necesario salir, hacerlo con cuidado y bien abrigados.

