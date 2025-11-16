El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderán a lo largo del día. La previsión indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 9 grados en las horas más frías. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles confortables.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por las calles y carreteras de la zona. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían provocar la caída de ramas y otros objetos, aumentando el riesgo de accidentes.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Durante este periodo, las lluvias podrían ser intensas, con acumulaciones que superen los 6 mm en algunas áreas. Las lluvias escasas continuarán en la noche, pero la posibilidad de tormentas no disminuirá significativamente.

Los ciudadanos de A Cañiza deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Es un día para evitar actividades al aire libre y, si es necesario salir, hacerlo con precaución. La situación meteorológica podría cambiar rápidamente, por lo que es fundamental estar informados y preparados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.