El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades variables.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 90% de humedad. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 61 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Estas condiciones pueden generar un ambiente inestable, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la intensidad de las lluvias podría variar, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor actividad. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 90% en algunos periodos, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por estas condiciones.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

A lo largo de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias. La situación mejorará ligeramente hacia la noche, aunque las temperaturas se mantendrán frescas. En resumen, hoy será un día de clima complicado en Cangas, donde la lluvia, el viento y la posibilidad de tormentas dominarán el panorama.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.