El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que las lluvias serán una constante.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede intensificar la percepción de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Estas condiciones de viento, combinadas con la lluvia, podrían generar un ambiente inestable, especialmente en áreas expuestas. Se aconseja tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la lluvia.

A medida que avance el día, se prevé que las tormentas continúen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 65% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de permanecer en interiores durante los momentos más severos.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será predominantemente inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones, evite actividades al aire libre si es posible y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con un alto riesgo de precipitaciones y tormentas que podrían afectar la movilidad y la seguridad en la región.

