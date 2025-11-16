El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. La situación meteorológica indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un tiempo inestable.

Las temperaturas se mantendrán constantes alrededor de los 12 a 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que oscila entre el 85% y el 100%, generará una sensación de frío y malestar. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, reduciendo la visibilidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Este viento fuerte, junto con las precipitaciones, podría causar problemas en el tráfico y en actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios y que tomen precauciones si deben salir.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, pero también momentos de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las tormentas podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un riesgo adicional para quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de tormenta es alta, con un 65% en la mañana y un 85% en la tarde, lo que indica que es un día propenso a fenómenos meteorológicos severos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener especial cuidado y ajustar su velocidad a las condiciones de la carretera.

A medida que avance la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero las lluvias continuarán siendo una constante. La noche traerá consigo un cielo aún cubierto, aunque la intensidad de las precipitaciones podría disminuir. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta bien entrada la noche.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se presenta como un día de alerta meteorológica, donde la combinación de lluvia, tormentas y viento fuerte exige precaución y preparación por parte de todos los ciudadanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.