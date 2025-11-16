El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede intensificar la percepción de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y condiciones de tormenta puede generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosas.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 2 mm en las horas más activas. Sin embargo, se anticipa que las lluvias serán intermitentes, lo que podría ofrecer breves respiros entre los episodios de mal tiempo.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al conducir. Además, la combinación de viento y lluvia puede provocar la caída de ramas o incluso árboles en áreas vulnerables, por lo que se recomienda estar alerta a las condiciones del entorno.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.