El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán constantes alrededor de los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con descripciones que van desde "cubierto con lluvia escasa" hasta "cubierto con tormenta". Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, con un total acumulado que podría llegar a los 8 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.6 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto, combinado con el viento que soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 51 km/h, hará que las condiciones se sientan más frías y húmedas.

En la tarde, aunque la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 65%, se espera que las lluvias sean menos intensas, con acumulaciones de hasta 1 mm. La temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la combinación de viento y humedad.

A medida que avance la tarde y se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. Las temperaturas se estabilizarán nuevamente en torno a los 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Los habitantes de Barro deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones, y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.