El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que durante la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente hasta los 14 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 90% en algunos momentos, contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. Esta situación podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que las rachas sean más fuertes. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será más intensa en las horas centrales del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 mm. Las lluvias comenzarán de manera ligera en la mañana, pero se intensificarán hacia el mediodía, lo que podría causar charcos y acumulaciones en las calles. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al desplazarse y que eviten las áreas propensas a inundaciones.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar la seguridad de quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.