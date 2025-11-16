El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura sea de alrededor de 12 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 14 grados. Esta ligera variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que se sitúa en torno al 91%, generará una sensación de frescura en el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en algunos momentos. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría causar una sensación de inestabilidad en el tiempo. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 88% en la tarde, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un tiempo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas que son sensibles a las condiciones húmedas.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, con una probabilidad de tormenta del 60% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.