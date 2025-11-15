El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 7 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 15 grados , lo que, aunque no es frío extremo, puede resultar incómodo debido a la humedad y la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 68 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que puede intensificar la sensación de inclemencia. A medida que avance el día, las rachas se mantendrán en torno a los 40-45 km/h, lo que podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un aumento hasta el 90% en la tarde. Esto sugiere que no solo se espera lluvia, sino que también podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren en la calle o realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. Las condiciones nubosas y tormentosas continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 18:12. Los ciudadanos de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día complicado, con la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios y de tomar precauciones ante posibles inundaciones o caídas de ramas debido al viento.

En resumen, hoy será un día de tormentas y lluvias en Vilanova de Arousa, con temperaturas moderadas pero una alta sensación de incomodidad debido a la humedad y el viento. Se aconseja a la población que se mantenga informada y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas sean una constante, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.