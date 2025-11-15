El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados centígrados, con un ligero aumento a 14 y 15 grados en las horas más cálidas. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 98% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas de viento que oscilarán entre los 18 y 42 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Estas condiciones ventosas, combinadas con la inestabilidad atmosférica, podrían intensificar la sensación de incomodidad, especialmente durante las tormentas.

A lo largo del día, se prevén varios periodos de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En total, se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 7 mm, lo que podría causar charcos y una posible acumulación de agua en las calles. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, ya que las condiciones podrían dificultar la visibilidad y hacer que las carreteras estén resbaladizas.

La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 75% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto significa que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Se recomienda a la población que evite salir a la calle si no es necesario y que permanezca atenta a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 7 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas sean una constante, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 7 mm en total.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.