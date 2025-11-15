El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 91% de humedad relativa, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados .
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, pero se anticipa que en algunos momentos del día se registren hasta 5 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si se desplazan en bicicleta o a pie.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando el sol se oculte a las 18:12. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, por lo que es aconsejable vestirse en capas y llevar ropa impermeable.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las medidas necesarias para protegerse de las inclemencias del tiempo.
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será significativa, con valores que rondan entre 0.1 y 6 mm.
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.
