El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las condiciones son propicias para la lluvia, que se espera sea escasa pero constante a lo largo del día, acumulando hasta 2 mm en total. La temperatura se mantendrá en torno a los 10-12 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia de viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avance la jornada, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 16 y 22 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La humedad relativa será alta, rondando el 89-96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la mañana, el cielo estará muy nuboso, y se prevén tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta es del 70% en las primeras horas del día, aumentando a un 85% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Vila de Cruces deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la cantidad de precipitación.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, con intervalos de tormenta que podrían ser más intensos. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante las tormentas, ya que la combinación de viento y lluvia puede crear condiciones peligrosas.

En resumen, Vila de Cruces enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.