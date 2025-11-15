El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar a la ciudad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses experimenten chubascos a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la temperatura y la humedad sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en su punto máximo. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá alta, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 70-80%, lo que indica que es un día propenso a la actividad eléctrica. Los vigueses deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de que se produzcan tormentas repentinas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en las horas más intensas. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir y caminar.

En resumen, el día en Vigo se presenta como un día de cielo cubierto, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Las tormentas y las lluvias escasas son una constante, y el viento del sur añadirá un toque de frescura al ambiente. Los ciudadanos deben estar preparados para un día variable y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un factor constante en la jornada.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.